Жители Екатеринбурга получили предупреждение о задымлении на ЕКАД

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. Жители Екатеринбурга получили сообщение о плохой видимости на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) в районе поселка Северка. Это предупреждение разослало региональное ГУ МЧС России.
«В связи с задымлением от лесного пожара в районе Северки ограничена видимость на ЕКАД с 52 по 58 километр», — говорится в сообщении.
Ранее проблемы с видимостью из-за дыма от лесных пожаров были отмечены на Серовском тракте, что стало причиной смертельного ДТП. Также с выходных в Екатеринбурге сохраняется запах гари.
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