В Свердловской области до 29 мая ожидается аномально жаркая погода

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. В Свердловской области с 24 по 29 мая ожидается аномально жаркая погода. Днем воздух может прогреваться до +35 градусов. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС России.
В этот период спасатели рекомендуют по возможности оставаться дома. Шторы следует оставлять опущенными, особенно если окна выходят на солнечную сторону. Ночью окна можно держать открытыми. Также необходимо пить достаточно жидкости и избегать перегрева. Детей и животных нельзя оставлять в припаркованном транспорте даже на короткий срок.
Кроме того, в жаркую погоду осложняется пожароопасная обстановка, поэтому граждан просят обязательно соблюдать правила безопасности.
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