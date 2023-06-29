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Вчера, 16:02

В Свердловской области 9 и 10 июля ожидается температура до +40 градусов

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. В Свердловской области 9 и 10 июля ожидается аномально жарка погода: температура может достичь +40 градусов. Соответствующее предупреждение размещено на сайте регионального ГУ МЧС России.

В такую погоду рекомендуется оставаться дома. Днем окна следует держать закрытыми. Ночью их можно открыть, если температура на улице ниже, чем дома. Необходимо пить достаточно жидкости и не допускать перегрева тела.

Нельзя оставлять детей и животных в припаркованном транспорте даже на небольшой срок. Перед тем как сесть в стоявшую на солнце машину, нужно открыть все окна и двери, при возможности включить кондиционер.

Также в период жары может осложниться пожароопасная обстановка.
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