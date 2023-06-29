В Свердловской области 9 и 10 июля ожидается температура до +40 градусов

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается потепление до +32 градусов. Об этом ...23.05.2023 В Свердловской области до 29 мая ожидается аномально жаркая погода
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. В Свердловской области с 24 по 29 мая ожидается аномально жаркая погода. Днем воздух ...22.05.2023 В Свердловской области температура воздуха может повыситься до +30 градусов
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. В Свердловской области с 22 по 28 мая ожидается жаркая погода, дневная температура ...19.05.2023 В Свердловской области в выходные потеплеет до +27 градусов
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. В Свердловской области с 19 по 21 мая ожидается дневная температура в районе +27 ...13.02.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание. Об этом ...