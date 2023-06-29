В Свердловской области 9 и 10 июля ожидается температура до +40 градусов

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. В Свердловской области 9 и 10 июля ожидается аномально жарка погода: температура может достичь +40 градусов. Соответствующее предупреждение размещено на сайте регионального ГУ МЧС России.



В такую погоду рекомендуется оставаться дома. Днем окна следует держать закрытыми. Ночью их можно открыть, если температура на улице ниже, чем дома. Необходимо пить достаточно жидкости и не допускать перегрева тела.



Нельзя оставлять детей и животных в припаркованном транспорте даже на небольшой срок. Перед тем как сесть в стоявшую на солнце машину, нужно открыть все окна и двери, при возможности включить кондиционер.



Также в период жары может осложниться пожароопасная обстановка.