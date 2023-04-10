В Свердловской области до 21 апреля будет действовать предупреждение о смоге

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. На территории Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Предупреждение будет действовать до 20.00 21 апреля, сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



«С 20.00 18 апреля до 20.00 21 апреля на территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20.00 21 апреля», — говорится в сообщении.