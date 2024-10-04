Свердловские синоптики снова продлили предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности в регионе

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. Свердловские синоптики до 7 октября продлили предупреждение о чрезвычайной пожарной ...25.09.2024 В Свердловской области до 28 сентября сохранится высокая пожарная опасность
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2024. Свердловские синоптики до 28 сентября продлили предупреждение о высокой пожарной ...18.09.2024 Свердловские синоптики повысили класс пожарной опасности в регионе до чрезвычайного
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2024. Свердловские синоптики повысили класс пожарной опасности в регионе до чрезвычайного. Об ...16.09.2024 В Свердловской области до 20 сентября сохранится высокая пожарная опасность
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. Свердловские синоптики до 20 сентября продлили предупреждение о высокой пожарной ...25.07.2024 На Среднем Урале до 26 июля продлили предупреждение о высокой пожарной опасности
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2024. В Свердловской области до 26 июля продлили предупреждение о высокой пожарной опасности. ...