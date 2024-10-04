Свердловские синоптики снова продлили предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности в регионе

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. Свердловские синоптики до 9 октября продлили предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



«8-9 октября местами в Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале) и чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.