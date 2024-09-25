Свердловские синоптики до 7 октября продлили предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности в регионе

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. Свердловские синоптики до 7 октября продлили предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



«4-7 октября в Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность (4-й класс горимости леса по региональной шкале) и чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.