Свердловская область стала одним из самых пожароопасных регионов России

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. Свердловская область, Алтайский край, Еврейский и Ханты-Мансийский автономные округа являются самыми пожароопасными регионами России. Такую характеристику дала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, сообщает РИА «Новости».
Она отметила, что необходимо различать техногенные и природные пожары.
«Например, когда весной загорелась Сосьва в Свердловской области, пожар начался на предприятии по переработке древесины — там опилки просто сжигали, и ветер разнес горящие опилки по всему поселку. И таких примеров множество, людей даже не пугает уголовная ответственность. Иначе как раздолбайством это не назвать», — прокомментировала В. Абрамченко.
Но в целом зампред правительства назвала ситуацию с пожарами в России стабильной. Перед властями стоит задача не дать пройденной огнем площади превысить отметку в 5,5 млн гектаров.
Уточним, что в конце апреля в Свердловской области произошла серия крупных пожаров, в результате которых сильнее всего пострадал поселок Сосьва. Почти весь май в регионе была жаркая погода и было тяжело дышать из-за дыма и смога. Но сейчас ситуация улучшилась, и по состоянию на утро 13 июня на Среднем Урале горит 54 гектара лесов. Однако особый противопожарный режим, введенный 15 апреля, продолжает действовать.
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