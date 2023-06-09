Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась до 54 гектаров

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. По состоянию на утро 13 июня в Свердловской области продолжают гореть 54 гектара лесов. Днем ранее площадь природных пожаров составляла 368,3 гектара, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.



В борьбе с огнем задействованы более 100 человек и 20 единиц спецтехники.