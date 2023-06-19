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19.06.2023

В Свердловской области 19 и 20 июня ожидаются высокая пожарная опасность и заморозки

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. Метеорологическое предупреждение опубликовано на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«19 июня в отдельных районах Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.

Кроме этого, синоптики предупреждают свердловчан о заморозках в ближайшие два дня.

«Ночью и утром 19-20 июня местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3°», — сообщают метеорологи.

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