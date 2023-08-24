В Свердловской области с 25 по 28 августа ожидается высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. ...

В Свердловской области 24 и 25 августа ожидается высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. ...

В Свердловской области 21 и 22 августа ожидается высокая пожарная опасность

В Свердловской области с 17 по 19 августа ожидается высокая пожарная опасность

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается высокая пожарная опасность. ...