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На Среднем Урале 26 августа ожидаются минусовые температуры

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. В Свердловской области 26 августа ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

«Ночью 26 августа в отдельных районах Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов», — говорится в сообщении.
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