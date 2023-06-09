На Среднем Урале 26 августа ожидаются минусовые температуры

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается ...10.05.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В Свердловской области ночью 11-13 мая ожидаются заморозки. Об этом сообщается на сайте ...10.04.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается ...03.03.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается ...02.02.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается ...