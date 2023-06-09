На Среднем Урале 26 августа ожидаются минусовые температуры

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. В Свердловской области 26 августа ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).



«Ночью 26 августа в отдельных районах Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов», — говорится в сообщении.