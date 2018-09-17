На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В Свердловской области ночью 11-13 мая ожидаются заморозки. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).
«Ночью 11-13 мая местами в Свердловской области сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5 градусов», — говорится в сообщении.
Отметим, что, помимо этого, местами в регионе сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале), на юге — чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале).
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