На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Свердловской области ночью в ближайшие дни ожидаются заморозки. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).



Днем 12-14 мая ожидается температура воздуха от +12 до +18 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до 0 градусов (в горах и низинах — до -3). Также местами на территории региона пройдет небольшой дождь.



Отметим, что, помимо этого, местами в регионе сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале).