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Вчера, 13:05

На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Свердловской области ночью в ближайшие дни ожидаются заморозки. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Днем 12-14 мая ожидается температура воздуха от +12 до +18 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до 0 градусов (в горах и низинах — до -3). Также местами на территории региона пройдет небольшой дождь.

Отметим, что, помимо этого, местами в регионе сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале).

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