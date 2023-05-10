УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Свердловской области ночью в ближайшие дни ожидаются заморозки. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).
Днем 12-14 мая ожидается температура воздуха от +12 до +18 градусов. Ночью прогнозируется похолодание до 0 градусов (в горах и низинах — до -3). Также местами на территории региона пройдет небольшой дождь.
Отметим, что, помимо этого, местами в регионе сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале).
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. В Свердловской области ночью 11-13 мая ожидаются заморозки. Об этом сообщается на сайте ...10.04.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается ...03.03.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается ...02.02.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается ...05.12.2022 В Свердловской области прогнозируют небольшой снег и ночные заморозки
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2022. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки и небольшой снег. Об ...