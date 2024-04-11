Синоптики прогнозируют 24–25 апреля на Среднем Урале ветер до 16 м/с и дождь со снегом

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. 24–25 апреля в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 16 м/с, дождь со снегом и гололед, приводит прогноз синоптиков пресс-служба регионального ГУ МЧС России.



Спасатели советуют свердловчанам в непогоду оставаться дома, автовладельцам рекомендовано максимально учитывать сложные погодные условия и дорожную обстановку. Дачников просят воздержаться от разведения открытого огня на участках во время сильного ветра.