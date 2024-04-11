Синоптики прогнозируют 24–25 апреля на Среднем Урале ветер до 16 м/с и дождь со снегом

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. По данным синоптиков, 12 апреля на территории Свердловской области ожидаются порывы ...14.03.2024 Свердловские синоптики предупредили о порывах ветра до 23 м/с
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. 15 марта на территории Свердловской области местами ожидаются порывы ветра до 23 м/с, ...27.02.2024 Синоптики предупредили о сильном ветре в Свердловской области 28 февраля
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. 28 февраля на территории Свердловской области местами ожидаются порывы ветра до 18 ...16.01.2024 Свердловские синоптики и спасатели объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра на 17 января
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В некоторых районах Среднего Урала 17 января ожидаются порывы ветра до 17 м/с. Об этом ...17.10.2023 В Свердловской области 18 октября ожидаются порывы ветра до 18 м/с
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. По данным синоптиков, 18 октября на территории Свердловской области ожидаются порывы ...