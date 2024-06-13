В Свердловской области до конца недели будет тепло и дождливо

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. В Екатеринбурге до конца недели в дневные часы температура воздуха будет подниматься до ...07.06.2024 В Свердловской области в ближайшие трое суток ожидаются дожди с грозами
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. На юге Свердловской области 8, 9 и 10 июня синоптики обещают дожди с грозами. Об этом ...30.05.2024 В Свердловской области к концу недели воздух прогреется до 24 градусов выше нуля
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. В Свердловской области к концу недели в дневное время воздух будет прогреваться до 24 ...29.05.2024 В Свердловской области в ближайшие трое суток ожидаются ночные заморозки до минус 5 градусов
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. В Свердловской области в ближайшие три ночи ожидаются заморозки до 5 градусов ниже ...27.05.2024 В Свердловской области в первой половине недели ожидаются заморозки до 4 градусов ниже нуля
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. В Свердловской области в первой половине недели в ночное время температура будет ...