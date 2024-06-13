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Вчера, 12:25

В Свердловской области до конца недели будет тепло и дождливо

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2024. В Свердловской области в ближайшие пять суток ожидаются ливни и грозы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В течение сегодняшнего дня в регионе будут идти ливни с грозами, при этом теплая погода сохранится — воздух будет прогреваться до 27 градусов.

С 21 по 23 июня сильные дожди маловероятны, а к понедельнику вновь ожидаются ливни с грозами и шквалами. Однако в ночное время температура будет достигать 18 градусов тепла, днем воздух будет прогреваться до 29 градусов.
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