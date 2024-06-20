Вторая декада июня в Екатеринбурге стала самой теплой за последние 26 лет

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2024. В Свердловской области в ближайшие пять суток ожидаются ливни и грозы. Об этом ...13.06.2024 В Екатеринбурге до конца недели днем воздух будет прогреваться до 35 градусов выше нуля
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2024. В Екатеринбурге до конца недели в дневные часы температура воздуха будет подниматься до ...10.06.2024 В Свердловской области в первой половине недели ожидается жара до 31 градуса тепла
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. В Свердловской области в первой половине недели температура воздуха поднимется до 31 ...07.06.2024 В Свердловской области в ближайшие трое суток ожидаются дожди с грозами
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. На юге Свердловской области 8, 9 и 10 июня синоптики обещают дожди с грозами. Об этом ...25.04.2024 В Свердловской области к выходным температура поднимется до 21 градуса выше нуля
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. В Свердловской области к выходным ожидается потепление — воздух в дневное время будет ...