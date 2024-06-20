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Вчера, 12:42

Вторая декада июня в Екатеринбурге стала самой теплой за последние 26 лет

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. Вторая декада июня в Екатеринбурге при средней температуре воздуха 24,7 градуса заняла первое место после аналогичного периода 1998 года — тогда средние значения составили 23,7 градуса. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«Теплая вторая декада июня на большей части территории Свердловской области заняла 3-5 места», — говорится в сообщении.

В Екатеринбурге днем 20 июня выпало 22 мм осадков, что составило 30% месячной нормы.

Ранее синоптики сообщили, что в Свердловской области с 21 по 23 июня сильные дожди маловероятны, а к понедельнику вновь ожидаются ливни с грозами и шквалами. Однако в ночное время температура будет достигать 18 градусов тепла, днем воздух будет прогреваться до 29 градусов.
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