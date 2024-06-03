В Свердловской области в ближайшие трое суток ожидаются дожди с грозами

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. На юге Свердловской области 8, 9 и 10 июня синоптики обещают дожди с грозами. Об этом сообщается в Telegram-канале ФГБУ «Уральское УГМС».



В ночное время в регионе температуры будут опускаться до 4 градусов, днем воздух будет прогреваться до 24 градусов выше нуля. В Екатеринбурге в выходные ожидаются кратковременные дожди, ночью — 12 градусов, днем — до 21 градуса тепла.



В начале следующей неделе дожди закончатся, ночью будет холодать до 11 градусов, днем воздух будет прогреваться до 28 градусов выше нуля.