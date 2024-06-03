УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:24

В Свердловской области в ближайшие трое суток ожидаются дожди с грозами

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2024. На юге Свердловской области 8, 9 и 10 июня синоптики обещают дожди с грозами. Об этом сообщается в Telegram-канале ФГБУ «Уральское УГМС».

В ночное время в регионе температуры будут опускаться до 4 градусов, днем воздух будет прогреваться до 24 градусов выше нуля. В Екатеринбурге в выходные ожидаются кратковременные дожди, ночью — 12 градусов, днем — до 21 градуса тепла.

В начале следующей неделе дожди закончатся, ночью будет холодать до 11 градусов, днем воздух будет прогреваться до 28 градусов выше нуля.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.06.2024 В начале недели в Свердловской области столбики термометров будут подниматься до 30 градусов тепла

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. В Свердловской области в первой половине недели дневные температуры будут подниматься ...

30.05.2024 В Свердловской области к концу недели воздух прогреется до 24 градусов выше нуля

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. В Свердловской области к концу недели в дневное время воздух будет прогреваться до 24 ...

27.05.2024 В Свердловской области в первой половине недели ожидаются заморозки до 4 градусов ниже нуля

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. В Свердловской области в первой половине недели в ночное время температура будет ...

25.04.2024 В Свердловской области к выходным температура поднимется до 21 градуса выше нуля

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. В Свердловской области к выходным ожидается потепление — воздух в дневное время будет ...

24.01.2024 На севере Свердловской области до конца недели ожидаются заморозки до 28 градусов ниже нуля

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. В северных районах Свердловской области до конца недели в ночное время суток ...

Популярные новости
08.05.2024Чаты раздора08.05.2024Налоговая инспекция напомнила жителям Свердловской области о порядке уплаты налога на доходы с банковских вкладов в 2024 году08.05.2024История эвакуации Эрмитажа, бумажные звери, новые шедевры17.05.2024Медианная предлагаемая зарплата курьеров в Свердловской области составила 109 тыс. 200 руб. в I квартале 2024 года17.05.2024Бизнес будущего
Архив новостей
Июнь 2024 (163)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18