В Свердловской области в ближайшие трое суток ожидаются дожди с грозами

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. В Свердловской области в первой половине недели дневные температуры будут подниматься ...30.05.2024 В Свердловской области к концу недели воздух прогреется до 24 градусов выше нуля
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. В Свердловской области к концу недели в дневное время воздух будет прогреваться до 24 ...27.05.2024 В Свердловской области в первой половине недели ожидаются заморозки до 4 градусов ниже нуля
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. В Свердловской области в первой половине недели в ночное время температура будет ...25.04.2024 В Свердловской области к выходным температура поднимется до 21 градуса выше нуля
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. В Свердловской области к выходным ожидается потепление — воздух в дневное время будет ...24.01.2024 На севере Свердловской области до конца недели ожидаются заморозки до 28 градусов ниже нуля
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. В северных районах Свердловской области до конца недели в ночное время суток ...