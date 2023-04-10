На севере Свердловской области местами наблюдается четвертый класс пожарной опасности

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. На большинстве территорий Свердловской области в данный момент наблюдается 2 или 3 класс пожарной опасности по погодным условиям. Однако в некоторых северных районах зафиксирован 4 класс, что считается высокой степенью. Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге главный синоптик Уральского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.



«Мы думаем, что такие условия могут и в последующие дни сохраняться. В этих условиях синоптики оказывают помощь органам МЧС в проведении аварийно-спасательных работ. Прогнозы погоды по более опасным районам передаются учащенно. Особый упор делается на изменения направления скорости ветра, что очень важно», — отметила спикер.



В ближайшие сутки по северным районам области должен пройти циклон. Он не несет больших осадков, но существует вероятность небольших дождей — 2-3 мм осадков. Где-то возможны грозы.



В течение текущего дня и ближайшей ночи ветер будет усиливаться до 15-18 м/с. Далее он будет постепенно слабеть и изменит направление с юго-западного на северное. В итоге на север региона будет поступать холодный воздух. Ночные температуры от этого могут опуститься до 0 градусов, а дневные — до 7-12.



Если говорить о выходных, то 29 апреля осадки не ожидаются. Но 1-2 мая пройдет еще один атмосферный фронт, который может сопровождаться дождями. Есть вероятность, что от этого понизится пожарная опасность.



Помимо этого, Г. Шепоренко отметила, что апрель был очень сухим. На сегодняшний день выпало от 4 до 20% от месячной нормы осадков. С начала 20-х чисел температура поднялась до 20-23 градусов. А из-за раннего схода снежного покрова почва успела просохнуть.