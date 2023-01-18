На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).



Днем 23-25 января ожидается температура воздуха от -3 до -10 градусов (в горах — до -13). Ночью прогнозируется похолодание до -14 градусов (в горах — до -18).



При этом, по словам главного синоптика Уральского УГМС Галины Шепоренко, температура будет превышать климатические значения на 5-8 градусов.