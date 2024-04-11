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В Свердловской области в первой половине недели ожидаются перепады температуры от минус 11 до плюс 16 градусов

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. В Свердловской области в первой половине недели ночью температура будет падать до минус 11 градусов, а днем подниматься до плюс 16 градусов. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

На территории Среднего Урала в ночные часы воздух будет охлаждаться до минус 6 градусов, на севере области — до минус 11 градусов. В дневное время ожидается от 8 до 16 градусов тепла. Также синоптики прогнозируют небольшой дождь и юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с с порывами до 15 м/с.

В Екатеринбурге в первой половине недели ночью ожидается от минус 1 до плюс 5 градусов. Днем — до 15 градусов тепла. Также метеорологи прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 4-9 м/с с порывами до 12 м/с в дневное время.
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