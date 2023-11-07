В Екатеринбурге на площади 1905 года установят ель высотой 30 метров

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. В Екатеринбурге ледовый городок на площади 1905 года откроется 29 декабря и проработает ...10.10.2023 На ледовый городок в центре Екатеринбурга планируется потратить 24,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на возведение ледового городка на площади ...23.01.2023 В Екатеринбурге на площади 1905 года начали работы по демонтажу ледового городка
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Екатеринбурге на площади 1905 года начались работы по демонтажу ледового городка. По ...10.01.2023 Власти Екатеринбурга продлили срок работы ледового городка на главной площади до 22 января 2023 года
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге продолжит свою работу до 22 января ...21.10.2014 В Екатеринбурге на территории новогоднего городка установят ледяные скульптуры высотой более 5 метров
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2014. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о возведении на ...