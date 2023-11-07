УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:03

В Екатеринбурге на площади 1905 года установят ель высотой 30 метров

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в своем Telegram-канале рассказал, что в этом году площадь 1905 года украсит ель высотой 30 метров и диаметром 12 метров.

Ель, которую подарит городу Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, будет искусственной — такое решение было принято на основании мнения жителей, прошедших опрос на платформе «Активный Екатеринбург».

Главной темой ледового городка станут сказки Александра Сергеевича Пушкина, 225 лет со дня рождения которого будут отмечать в 2024 году. Согласно техническому заданию, здесь должны появиться следующие объекты: композиции «Дворец с белочкой», «Царевна Лебедь», «Остров Буян», комплекс горок «Ладья», каркасные фигуры «Бочка» и «Богатырь», ледяная стена «33 богатыря», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В столице Среднего Урала ледовый городок на площади 1905 года откроется 29 декабря и проработает почти две недели — до 14 января 2024 года. Власти города планируют потратить 24,5 млн руб. на его возведение. Всего в городке запланирована установка 36 объектов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.11.2023 В Екатеринбурге ледовый городок откроется 29 декабря

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. В Екатеринбурге ледовый городок на площади 1905 года откроется 29 декабря и проработает ...

10.10.2023 На ледовый городок в центре Екатеринбурга планируется потратить 24,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на возведение ледового городка на площади ...

23.01.2023 В Екатеринбурге на площади 1905 года начали работы по демонтажу ледового городка

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Екатеринбурге на площади 1905 года начались работы по демонтажу ледового городка. По ...

10.01.2023 Власти Екатеринбурга продлили срок работы ледового городка на главной площади до 22 января 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге продолжит свою работу до 22 января ...

21.10.2014 В Екатеринбурге на территории новогоднего городка установят ледяные скульптуры высотой более 5 метров

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2014. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о возведении на ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров16.10.2023Борис Овечкин: Реестр производителей оздоровит рынок стройматериалов19.10.2023Андрей Тенишев: Персональные данные стали капиталом для цифровых платформ24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук
Архив новостей
Ноябрь 2023 (185)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18