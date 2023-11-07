В Екатеринбурге на площади 1905 года установят ель высотой 30 метров

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В Екатеринбурге ледовый городок откроется 29 декабря

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. В Екатеринбурге ледовый городок на площади 1905 года откроется 29 декабря и проработает ...

На ледовый городок в центре Екатеринбурга планируется потратить 24,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на возведение ледового городка на площади ...

В Екатеринбурге на площади 1905 года начали работы по демонтажу ледового городка

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Екатеринбурге на площади 1905 года начались работы по демонтажу ледового городка. По ...

Власти Екатеринбурга продлили срок работы ледового городка на главной площади до 22 января 2023 года

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге продолжит свою работу до 22 января ...

В Екатеринбурге на территории новогоднего городка установят ледяные скульптуры высотой более 5 метров

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2014. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о возведении на ...