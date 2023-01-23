На ледовый городок в центре Екатеринбурга планируется потратить 24,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Екатеринбурге на площади 1905 года начались работы по демонтажу ледового городка. По ...08.11.2022 На строительство юбилейного ледового городка в Екатеринбурге будет потрачено не менее 26 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2022. На строительство ледового городка в Екатеринбурге будет потрачено не менее 26 млн 198 ...02.11.2022 Власти Екатеринбурга рассказали о ходе подготовки к строительству новогоднего городка на площади 1905 года
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2022. Власти города рассказали, что подготовка к строительству ледового городка, которое ...14.11.2014 С 17 ноября парковка на площади 1905 года в Екатеринбурге будет закрыта для возведения ледового городка
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2014. В понедельник, 17 ноября, власти Екатеринбурга перекрывают парковку на площади 1905 ...21.10.2014 В Екатеринбурге на территории новогоднего городка установят ледяные скульптуры высотой более 5 метров
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2014. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о возведении на ...