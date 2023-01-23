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На ледовый городок в центре Екатеринбурга планируется потратить 24,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на возведение ледового городка на площади 1905 года. Начальная цена аукциона составит 24,5 млн руб.

Согласно техзаданию, темой комплекса станет творчество Александра Пушкина в связи с 225-летием со дня рождения поэта, которое будет отмечаться в 2024 году. На территории городка должны появиться следующие объекты: композиции «Дворец с белочкой», «Царевна Лебедь», «Остров Буян», комплекс горок «Ладья», каркасные фигуры «Бочка» и «Богатырь», ледяная стена «33 богатыря».

Всего в городке запланирована установка 36 объектов. Новогодняя ель высотой до 30 метров будет искусственной.
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