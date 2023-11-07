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07.11.2023

В Екатеринбурге ледовый городок откроется 29 декабря

УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. В Екатеринбурге ледовый городок на площади 1905 года откроется 29 декабря и проработает почти две недели — до 14 января 2024 года. Постановление об этом подписал глава города Алексей Орлов.

Напомним, что власти города планируют потратить 24,5 млн руб. на возведение ледового городка.

Согласно техзаданию, темой комплекса станет творчество Александра Пушкина в связи с 225-летием со дня рождения поэта, который будет отмечаться в 2024 году. На территории городка должны появиться следующие объекты: композиции «Дворец с белочкой», «Царевна Лебедь», «Остров Буян», комплекс горок «Ладья», каркасные фигуры «Бочка» и «Богатырь», ледяная стена «33 богатыря». Новогодняя ель высотой до 30 метров будет искусственной.

Демонтаж городка пройдет с 15 по 21 января.
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