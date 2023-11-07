В Екатеринбурге ледовый городок откроется 29 декабря

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УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге продолжит свою работу до 22 января ...

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УрБК, Екатеринбург, 28.01.2014. Демонтаж ледового городка на площади 1905 года в Екатеринбурге начнется 2-3 февраля и ...