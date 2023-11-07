В Екатеринбурге ледовый городок откроется 29 декабря

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на возведение ледового городка на площади ...23.01.2023 В Екатеринбурге на площади 1905 года начали работы по демонтажу ледового городка
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. В Екатеринбурге на площади 1905 года начались работы по демонтажу ледового городка. По ...10.01.2023 Власти Екатеринбурга продлили срок работы ледового городка на главной площади до 22 января 2023 года
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге продолжит свою работу до 22 января ...14.11.2014 С 17 ноября парковка на площади 1905 года в Екатеринбурге будет закрыта для возведения ледового городка
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2014. В понедельник, 17 ноября, власти Екатеринбурга перекрывают парковку на площади 1905 ...28.01.2014 Демонтаж ледового городка в центре Екатеринбурга начнется в конце недели
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2014. Демонтаж ледового городка на площади 1905 года в Екатеринбурге начнется 2-3 февраля и ...