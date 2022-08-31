Юные художники Академического

Сегодня, 1 сентября, глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в открытии нового корпуса Детской художественной школы № 2 имени Г.С. Мосина (ДХШ № 2) в Академическом районе. Филиал школы стал первым муниципальным учреждением культуры в этой части города.



Глава Екатеринбурга отметил, что открытие нового учреждения дополнительного образования стало долгожданным событием для сотен детей и их родителей, проживающих в Академическом районе.







«Этот объект очень долгожданный. Потому что это первое учреждение дополнительного образования для детей в сфере культуры, которое открылось в самом молодом административном районе Екатеринбурга. «И открытие состоялось благодаря успешному опыту сотрудничества с ведущим девелопером района», — сказал Алексей Орлов.



Открытие филиала творческой школы, расположившегося по адресу улица Академика Парина, 43, стало результатом сотрудничества администрации Екатеринбурга и АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). Новый учебный корпус учреждения — успешный пример государственно-частного партнерства, взаимовыгодного сотрудничества власти и бизнеса для усовершенствования инфраструктуры детских школ искусств Екатеринбурга.







Глава города отметил, что здание для детской художественной школы было построено строго в соответствии с техническим заданием муниципалитета. Застройщик учел все требования властей города, вплоть до цветовых решений во внутренней отделке.



Современные пространства учебного корпуса ДХШ № 2, оснащенные новым оборудованием, позволят его воспитанникам заниматься творчеством с комфортом и, что важно, не выезжая из своего района. Здесь будут учиться около 300 детей от пяти до 18 лет по дополнительным, предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области изобразительного искусства, изучая основные академические дисциплины: рисунок, живопись, станковую и прикладную композицию, историю искусств, а также множество других предметов. Преподавать их будущим художникам будет коллектив из 15 педагогов, для которых в новом здании также созданы все необходимые условия для успешной работы.







Алексей Орлов высоко оценил вклад коллектива ДХШ № 2 в создание филиала в Академическом районе.



«Я благодарю коллектив школы, ее педагогов, которые приняли участие в оснащении и комплектовании нового учебного корпуса. Здесь имеются все необходимые условия для развития детского творчества, есть различные мастерские, в том числе мастерская по керамике, организовано свое выставочное пространство. Сейчас здесь как раз экспонируются работы уральского художника Геннадия Мосина, которые создал иллюстрации ко всем сказам Павла Бажова. Эта экспозиция будет сменной, и выставки смогут увидеть не только воспитанники школы, но и все жители Академического», — добавил глава Екатеринбурга.







Стоит отметить, что ДХШ № 2 — одно из самых востребованных образовательных учреждений культуры в Екатеринбурге. На сегодняшний день конкурс для обучения в школе составляет 14 человек на место. Филиал учреждения в Академическом районе позволит существенно увеличить количество детей, которым доступно обучение в учреждении, при сохранении качества образования.



Кроме того, сегодня же прошла первая линейка в школе № 123 Академического района. Здание школы расположено в так называемом Медицинском квартале, где в будущем году стартует строительство нового здания НИИ ОММ, а также выделена земля под создание кампуса Медицинского университета, поэтому было принято решение о химико-биологической специализации программы обучения.





Фото предоставлено пресс-службой АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»



Сегодня школа приняла 1,5 тыс. детей, а всего с учетом обучения в две смены здесь смогут заниматься до 2,5 тыс. учеников. На торжественной линейке 1 сентября главный девелопер района — АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» — сделал подарок образовательному учреждению — фонд художественной литературы для школьной библиотеки.



«У нас в компании есть многолетняя традиция: каждой новой школе, которая появляется в районе, мы дарим литературный фонд. Эту традицию мы сегодня продолжаем», — отметил генеральный директор АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.





Фото предоставлено пресс-службой АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»



Это уже пятая школа, построенная в рамках проекта комплексного освоения территории «Академический». В текущем году стартовало строительство первой в городе пятиэтажной школы, которая будет сдана в 2024 году.



«Мы стараемся выдерживать этот темп — открывать в Академическом районе новую школу примерно раз в два года. У каждой нашей школы есть определенный профиль: есть школа с инженерным уклоном, школа № 123 — химико-биологическая. Поскольку мы предполагаем строительство медицинского кластера, такие направления будут очень востребованы», — сообщил Сергей Ланцов.



Стоит добавить, что ведущий застройщик уделяет особое внимание развитию социальной сферы района, чтобы жители не только покупали здесь квартиры, но и имели возможность отправить детей в детский сад, в школу, а также организовать для них познавательный и интересный досуг.