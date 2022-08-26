Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в открытии новой школы № 123 в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня принял участие в открытии школы № 123 в Академическом районе. По проекту учебное заведение рассчитано на 1 тыс. 100 учащихся, но в две смены сможет принять до 2 тыс. 500 детей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



«В привычном понимании школой это место назвать сложно — скорее, образовательным, культурным и спортивным центром целого микрорайона. Действительно, здание получилось уникальным по своей оснащенности и красоте. Уже завтра тут начнут учиться более 1 тыс. ребят — одних только первых классов укомплектовано 14. Поэтому очень здорово, что этот долгожданный, нужный проект реализован, причем в весьма короткие сроки», — сказал Алексей Орлов на церемонии открытия школы.



Строительство пятиэтажного здания площадью 24 тыс. кв. м. началось в апреле 2020 года. В эксплуатацию здание было сдано весной этого года. В проекте школы учтены все требования современного образовательного процесса: в школе оборудованы классы ИЗО, робототехники, информатики, химии, слесарная и столярная мастерские, помещения для обучения навыкам приготовления пищи, а также кройке и шитью — более 60 учебных кабинетов. Помимо этого, у школы есть собственный спортивный комплекс площадью более 1,3 тыс. кв. м. В школе предусмотрена безбарьерная среда, установлена система контроля доступа, а также внешнее и внутреннее видеонаблюдение.



Проектом комплексного освоения территории Академического района Екатеринбурга занимается АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в состав ГК «КОРТРОС»). Одновременно с жилыми домами в районе создается социальная и коммерческая инфраструктура, появляются парки и зоны отдыха.