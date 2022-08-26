УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:25

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в открытии новой школы № 123 в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня принял участие в открытии школы № 123 в Академическом районе. По проекту учебное заведение рассчитано на 1 тыс. 100 учащихся, но в две смены сможет принять до 2 тыс. 500 детей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В привычном понимании школой это место назвать сложно — скорее, образовательным, культурным и спортивным центром целого микрорайона. Действительно, здание получилось уникальным по своей оснащенности и красоте. Уже завтра тут начнут учиться более 1 тыс. ребят — одних только первых классов укомплектовано 14. Поэтому очень здорово, что этот долгожданный, нужный проект реализован, причем в весьма короткие сроки», — сказал Алексей Орлов на церемонии открытия школы.

Строительство пятиэтажного здания площадью 24 тыс. кв. м. началось в апреле 2020 года. В эксплуатацию здание было сдано весной этого года. В проекте школы учтены все требования современного образовательного процесса: в школе оборудованы классы ИЗО, робототехники, информатики, химии, слесарная и столярная мастерские, помещения для обучения навыкам приготовления пищи, а также кройке и шитью — более 60 учебных кабинетов. Помимо этого, у школы есть собственный спортивный комплекс площадью более 1,3 тыс. кв. м. В школе предусмотрена безбарьерная среда, установлена система контроля доступа, а также внешнее и внутреннее видеонаблюдение.

Проектом комплексного освоения территории Академического района Екатеринбурга занимается АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в состав ГК «КОРТРОС»). Одновременно с жилыми домами в районе создается социальная и коммерческая инфраструктура, появляются парки и зоны отдыха.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.08.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о предстоящем открытии новой школы в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в личном Telegram-канале рассказал об открытии на ...

01.02.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о планах по строительству трамвайной линии в Академический район

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал новость о перекрытии части улицы ...

21.10.2021 В Академическом районе Екатеринбурга завершается строительство нового детского сада и школы

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил строящиеся социальные объекты в Академическом ...

30.07.2021 В Екатеринбурге открыли школу № 80 на 1,1 тыс. мест

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2021. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга открылась школа № 80, в которой смогут ...

13.02.2012 Завтра в районе Академический начнется строительство новой школы

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2012. Завтра в районе Академический начнется сооружение нового школьного здания. Эта школа ...

Популярные новости
10.08.2022В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет составлена интерактивная карта социальной газификации территорий05.08.2022По инициативе Распадской угольной компании портрет выдающегося горняка украсил фасад дома в Новокузнецке в преддверии Дня шахтера15.08.2022УБРиР с 15 августа снижает ставки по потребкредитам05.08.2022В Екатеринбурге изменили схему работы светофора для увеличения пропускной способности на перекрестке улиц Белинского и Фурманова05.08.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев познакомил главу Минэкономразвития РФ с возможностями местных предприятий по импортозамещению
Архив новостей
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18