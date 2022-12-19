Шигир вышел в интернет-пространство

В Екатеринбурге на площадке Свердловского областного краеведческого музея прошло открытое заседание организационного комитета по продвижению Шигирской археологической коллекции. В ходе мероприятия состоялась презентация посвященного ей сайта.



Заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин напомнил, что организационный комитет по продвижению Шигирской археологической коллекции действует уже около года и выработал основные направления продвижения уральской столицы с помощью памятников археологии. Это арт, музей, наука, продвижение в мире, бизнес. Отдельная роль отведена самому городу, в том числе грядущему празднованию 300-летия Екатеринбурга. Создание сайта Шигирской коллекции стало важным шагом в реализации всех этих направлений.







Интернет-площадку Шигира представил член Российской ассоциации по связям с общественностью, учредитель ИАА «УралБизнесКонсалтинг» Евгений Потапов. Он же рассказал о планах по продвижению Екатеринбурга через памятники истории и археологии Урала в юбилейном 2023 году.



«Сайт позволяет всем заинтересованным участникам — из научного сообщества, музейного, журналистам — использовать его как хранилище актуальной информации. Если раньше вся информация была разрознена, здесь в процессе работы мы найдем схему, по которой мы будем всю ее хранить в одном месте. Таким образом, и пользователи, и журналисты, и все заинтересованные смогут находить здесь материалы и уже по ссылкам оттуда переходить на профильные сайты», — отметил Евгений Потапов.







На сайте будут появляться новости и научные публикации, посвященные Шигирской коллекции и его главному экспонату — Большому Шигирскому идолу. Здесь будет компилироваться актуальная информация. Площадка поддерживает разные форматы публикаций — как текстовые, так и видео. Также там предусмотрен функционал для репостов в социальных сетях.



В разделе «Проекты» содержится информация о том, как любой предприниматель может оформить документы для использования Шигира в своем бизнесе. Там уже приложена готовая форма заявки и адрес, по которому ее можно направить.



«Благодаря музею мы прошли весь этот квест, посмотрели еще раз юридическую базу, сами выполнили все условия, подписали договор. Это на самом деле не очень сложно. Надо только сделать несколько формальных движений, и любой предприниматель из Свердловской области, да и в принципе из России, сможет использовать Шигирского идола в своей повседневной деятельности и с помощью него извлекать прибыль», — отметил Евгений Потапов.







Раздел «События» посвящен анонсам мероприятий, посвященных Шигирской коллекции. Сюда же включен подраздел «О нас пишут», где будут представлены новости и отзывы об этих мероприятиях.



Докладчик подчеркнул, что в дизайне сайта использованы орнаменты, изображенные на Шигирском идоле, а структура сайта выполнена таким образом, чтобы ее можно было модифицировать и интегрировать с другими сервисами и ресурсами. Сейчас в планах вывести сайт в первые строчки поисковых систем и подготовить английскую версию. Также рассматривается вариант добавления китайского языка.



Также в ходе заседания доклады о Шигирской коллекции представили представители научного сообщества. Директор Свердловского областного краеведческого музея Александр Емельянов рассказал, что в сентябре 2023 года исполнится 20 лет со дня, когда музей разместился в новом здании. В том числе здесь появилась экспозиция «Шигирская кладовая», ставшая одной из важнейших составляющих учреждения.







«Коллекция включает в себя большое количество изделий из кости и дерева. На большей части территории Евразии такие предметы не найдены до сих пор», — заметил директор.



Он добавил, что «Шигирская кладовая» насчитывает около 4 тыс. предметов. Из них больше половины были найдены при добыче золота.



Главный научный сотрудник музея Светлана Савченко рассказала об истории исследований Шигирского идола, обнаруженного в начале 1890 года на торфянике. Она затронула историю попыток реконструкции артефакта. Также внимание было уделено попыткам определить возраст находки. Методы его оценки постоянно менялись, и сейчас возраст экспоната оценивается в 11-11,6 тыс. лет. Также исследования позволили определить, как был изготовлен деревянный монумент: древние люди раскололи ствол лиственницы, обработали получившуюся доску каменными теслами и нанесли узоры с помощью резца из зуба бобра. Сам монумент более двадцати лет стоял вертикально на берегу водоема, после чего упал в воду и быстро затонул. Об этом свидетельствуют итоги трасологического анализа древесины и следов растрескивания.







Ведущий научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН Сергей Кокшаров представил доклад об антропоморфах Шигирского идола. Он подчеркнул, что изучение артефакта позволяет узнать миропонимание наших далеких предков. По нему можно увидеть преемственность между искусством ледниковой эпохи и последующим этапом развития живописи. Сам экспонат отражает изменение в мировосприятии людей того времени, переход от изображения животных к появлению интереса к человеку «во всех его выражениях». Каждый человеческий образ на нем индивидуален.







Директор Института истории и археологии УрО РАН Игорь Побережников в своем выступлении подчеркнул, что расположение Урала на границе Европы и Азии сказывается на разнообразии объектов наследия, которые находятся здесь. Он привел примеры других значимых находок в соседних регионах: Курганской, Челябинской, Оренбургской областях. Плюс докладчик обозначил ключевые дискуссионные вопросы вокруг Шигирского идола: возраст экспоната, функционал, семантика. Также ученый прокомментировал создание сайта.



«Я бы хотел еще раз подчеркнуть значимость разработанного сайта. Он станет серьезным мостиком между наукой и нашей широкой аудиторией», — сказал он.







В заключение Александр Емельянов поблагодарил гостей и организаторов мероприятия. Он также выразил надежду, что это не последняя подобная встреча, и будут появляться новые информационные поводы, открытия, идеи, а сайт Шигирской коллекции станет площадкой, с помощью которой с ними смогут познакомиться все люди, интересующиеся историей и культурой.



Фото Александра Осипова