В шорт-лист премии «Серебряный Лучник» — Урал вошли 18 проектов из трех регионов

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. В шорт-лист XI Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Урал вошли 18 проектов из Екатеринбурга, Челябинска, Нового Уренгоя и Заречного. Экспертное жюри определит победителей по итогам публичных презентаций проектов 11 февраля в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба организатора.



При этом 10 проектов из шорт-листа рекомендованы к участию в конкурсе Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» без оплаты регистрационного взноса. Лауреаты гран-при уральского конкурса войдут в шорт-лист национальной премии.



В номинации «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты» были выделены трое участников: Radar (Челябинск) с проектом «Сказки на ночь», СКБ Контур (Екатеринбург), представивший Фестиваль науки «Пикник IT», и Интерсвязь (Челябинск) с «Цифровой защитой людей».



Номинация «Корпоративные коммуникации» добавила в шорт-лист три проекта: «Бесконечные возможности: 80-летие Челябинского трубопрокатного завода» от ПАО «ТМК» (Челябинск), «Брусника. Нельзя не купить», представленный Брусникой (Екатеринбург), и «Самая открытая АЭС» авторства Белоярской атомной станции (Заречный).



Номинация «Маркетинговые коммуникации» включает трех претендентов на победу: My Life — my memes. Обновление коммуникации банка УБРиР во «ВКонтакте» совместного авторства Panda Digital и УБРиР (Екатеринбург), «Друзья двора» от ООО «Голос.Комфорт» (Челябинск) и «Презентацию телекомпании «Четвертый канал» (Екатеринбург).



В номинации «Коммуникации в благотворительности» три строчки занимают «Ворота в будущее» от «Фонда по поддержке спорта в Свердловской области А. В. Шипулина» (Екатеринбург), «Сказки по телефону» сотового оператора «Мотив» (Екатеринбург) и «Тихая» благотворительность — мы всегда рядом» от ООО «Газпром добыча Уренгой» (Новый Уренгой).



Номинация «Продвижение государственных и общественных программ» включает три проекта: «Башня вакцинации» Челябинского филиала медиагруппы «Комсомольская правда», Фестиваль классической музыки «Безумные дни в Екатеринбурге» Свердловской государственной академической филармонии (Екатеринбург) и Южно-Уральская книжная ярмарка #РыжийФест Челябинской областной универсальной научной библиотеки (Челябинск).



Номинация «Развитие и продвижение территорий» представлена IV Евразийским фестивалем ландшафтного искусства «Атмофест» от ТЛР Urban Green (Екатеринбург), «Ближе» Фонда городских инициатив (Екатеринбург) и «Как вы вышку назовете» от Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком».



Публичные презентации участников шорт-листа и церемония награждения состоятся 11 февраля в бальном зале отеля Hyatt Regency Ekaterinburg. Стратегический партнер премии «Серебряный Лучник» — Урал — сеть магазинов «Магнит». Индустриальный партнер премии — АКАР Урал. Оператор премии — коммуникационное агентство АГТ.