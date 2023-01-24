В Екатеринбурге подвели итоги XI Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Урал

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. В Екатеринбурге 11 февраля подвели итоги XI Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Урал. Оператором премии выступило коммуникационное агентство АГТ, сообщает пресс-служба проекта.
В номинации «Продвижение государственных и общественных программ» экспертное жюри по итогам публичных защит признало победителем проект Свердловской филармонии «Безумные дни в Екатеринбурге». Фестиваль также получил приз зрительских симпатий и, как обладатель уральского Гран-при, прошел в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник».
Победителем в номинации «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты» стал челябинский проект «Цифровая защита людей» компании «Интерсвязь». В номинации «Развитие и продвижение территорий» победил IV Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест».
Проект Брусники «Баттл девелоперов» стал лидером в номинации «Корпоративные коммуникации». Лучшим кейсом в номинации «Маркетинговые коммуникации» жюри назвало презентацию нового телесезона «Четвертого канала» на борту самолета. В номинации «Коммуникации в благотворительности» победил проект по вовлечению детей и подростков социально уязвимых групп в спорт через футбол «Ворота в будущее» фонда по поддержке спорта в Свердловской области Антона Шипулина.
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