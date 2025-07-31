УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 13:15

Первый региональный фестиваль рекламы объявляет шорт-лист IV сезона

УрБК, Екатеринбурга, 11.09.2025. В ходе подготовки к Первому региональному фестивалю рекламы завершилось двухэтапное голосование жури за отбор финалистов. По его результатам в шорт-лист вошли 65 кейсов, представленных компаниями «Громкие рыбы», «Коперник», «Проектмаркетинг+1», WAGON-WAGON, Ruport, G Communications, COMPASS Branding Agency и другими.

Среди лучших креативных кейсов Урала — проекты агентств «Radar», «Восход», Be Brand People, ТРЦ «Гринвич».

Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии награждения 19 сентября в Екатеринбурге. Четвертый год подряд конкурс оценивает лучшие креативные практики из разных регионов России, давая им возможность выхода на федеральный уровень.

«Благодаря сегментированию и наличию обратной связи по всем непрошедшим работам мы стремимся к тому, чтобы процесс оценки был максимально прозрачным, а команды, не прошедшие отбор, получили ценные комментарии для улучшения будущих проектов. Категория «Креатив» в этом году стала самой многочисленной по числу заявок. В целом работы стали качественнее. Уровень креатива в кейсах повысился и местами даже опережал качество продакшна. При этом креатив не был реализован в отрыве от количественных показателей кампаний», — отмечает управляющий директор COMPASS Branding Agency и агентства Promo S из Казани Булат Салаватов.

Впервые в этом году были внедрены два уровня участия — «Новички» и «Профи», чтобы дать возможность начинающим специалистам и опытным игрокам соревноваться на равных условиях внутри своей категории.

«Проекты точно стали более интегрированными: AI, данные, автоматизация. Но именно простая механика вовлекает пользователя: сложность должна быть «под капотом», а на поверхности — легкость и понятность», — рассказывает руководитель отдела креативного копирайтинга и контента SETTERS Наталья Бредихина.

Главная интрига фестиваля будет раскрыта 19 сентября в Екатеринбурге.

«Авторы лучших активаций всегда делают ставку на поиск самого точного инсайта и создание действительно уникального опыта для аудитории. Это позволяет добиться максимального масштаба, вовлечения и заметных результатов для бизнеса. Без учета аудитории почти невозможно создать кампанию, которая бы покоряла сердца. Лучшие кейсы куются только так», — говорит креативный директор VK Ярослав Зеленский.

Лучшие работы и имена обладателей Гран-при будут названы на торжественной церемонии награждения, которая пройдет в рамках второго дня НРФ Регионы в МВЦ Екатеринбург Экспо — МТС Live Hall.

Фото предоставлены ораганизаторами мероприятия
