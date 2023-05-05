Клиенты УБРиР до 31 мая смогут бесплатно получить таблички СБП

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил для предпринимателей новый платежный инструмент — таблички Системы быстрых платежей (СБП), позволяющие сделать оплату по QR-коду еще более удобной.
Как сообщает пресс-служба финансовой организации, технология расширяет возможности бизнеса, принимающего такую оплату. Кроме того, такие таблички удобны для тех, кто начал вести свое дело недавно и хочет сэкономить на покупке дополнительного оборудования, а также для микро- и малого бизнеса. Например — для предпринимателей, занимающихся розничной торговлей на рынках и в небольших торговых точках. Подойдет такой способ оплаты и для сферы услуг.
Чтобы начать пользоваться новым инструментом, предпринимателю достаточно установить табличку на прилавке и начать принимать оплату. В нее зашит NFC-чип, поэтому покупатель может либо приложить телефон к табличке, либо отсканировать изображенный на ней QR-код и подтвердить операцию в своем мобильном банке. В QR-код и NFC-метку на таких табличках зашита ссылка, которую предприниматель может сформировать (с точной суммой или без) в интернет-банке «УБРиР Бизнес Лайт».
До 31 мая первые клиенты смогут заказать себе одну табличку бесплатно. Их можно сделать как с логотипом клиента, так и без него. Для этого бизнесменам нужно обратиться к своему менеджеру и оформить заявку.
«Таблички СБП — удобный и простой в использовании инструмент. Новая технология прогрессивна и экономична. Она не требует покупки или аренды терминала, интернета или даже электричества. Платежи можно принимать по привычному сценарию СБП — отсканировать QR-код, или приложить к такой табличке смартфон с NFC», — рассказала директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.
Более подробно ознакомиться с возможностями оплаты через СБП можно на сайте УБРиР.
Телефон горячей линии для предпринимателей: 8 (800) 700-59-59
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