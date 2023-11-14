В Свердловской области выявили новую схему мошенничества с помощью технологии NFC

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2025. В Свердловской области выявили новую схему мошенничества с помощью технологии для обмена данными NFC, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



В январе было выявлено два таких случая. Аферисты выманили у пожилых женщин из Первоуральска и Верхней Пышмы 1,5 млн руб.



Суть схемы заключается в следующем. Злоумышленники связываются с владельцами смартфонов через мессенджеры и под разными предлогами убеждают их установить вредоносное мобильное приложение. Эти программы используют технологию NFC, маскируясь под популярные сервисы, такие как Госуслуги или Банк России.



Затем мошенники требуют, чтобы жертва приложила банковскую карту к своему смартфону и ввела полученный от банка код подтверждения, якобы для авторизации в приложении. Эта программа создает на устройстве злоумышленников виртуальную копию банковской карты жертвы. После этого они могут использовать эту виртуальную карту для снятия денег в банкоматах с поддержкой бесконтактной оплаты.



Эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников добавил, что пользователи должны избегать установки неизвестных приложений и перехода по сомнительным ссылкам, а также помнить, что сотрудники банков никогда не запрашивают личные данные через мессенджеры.