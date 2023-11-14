В Свердловской области выявили новую схему мошенничества с помощью технологии NFC

УрБК, Москва, 14.11.2023. Банк России отмечает распространение новой преступной схемы, по которой финансовые ...10.07.2023 В Банке России выявили новую схему мошенничества с приглашением на личный прием
УрБК, Москва, 10.07.2023. В Банке России выявили новую мошенническую схему — приглашение на «личный прием в ...15.06.2022 В Челябинской области полицейские выявили новую схему мошенничества с помощью поддельных приложений для смартфонов
УрБК, Челябинск, 15.06.2022. Челябинские полицейские обнаружили новую схему обмана граждан, которую применяют ...14.06.2022 В ЦБ рассказали о новом виде мошенничества с предложением обменять кешбэк и бонусные баллы на реальные деньги
УрБК, Москва, 14.06.2022. Эксперты Банка России выявили новую схему мошенничества с предложением обменять накопленный ...19.01.2018 В России хакеры придумали новую схему телефонного мошенничества
Российские хакеры изобрели новую схему мошенничества — через виртуальные АТС звонят клиентам банков с номеров кредитных ...