УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:25

В Свердловской области выявили новую схему мошенничества с помощью технологии NFC

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2025. В Свердловской области выявили новую схему мошенничества с помощью технологии для обмена данными NFC, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

В январе было выявлено два таких случая. Аферисты выманили у пожилых женщин из Первоуральска и Верхней Пышмы 1,5 млн руб.

Суть схемы заключается в следующем. Злоумышленники связываются с владельцами смартфонов через мессенджеры и под разными предлогами убеждают их установить вредоносное мобильное приложение. Эти программы используют технологию NFC, маскируясь под популярные сервисы, такие как Госуслуги или Банк России.

Затем мошенники требуют, чтобы жертва приложила банковскую карту к своему смартфону и ввела полученный от банка код подтверждения, якобы для авторизации в приложении. Эта программа создает на устройстве злоумышленников виртуальную копию банковской карты жертвы. После этого они могут использовать эту виртуальную карту для снятия денег в банкоматах с поддержкой бесконтактной оплаты.

Эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников добавил, что пользователи должны избегать установки неизвестных приложений и перехода по сомнительным ссылкам, а также помнить, что сотрудники банков никогда не запрашивают личные данные через мессенджеры.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.11.2023 Центробанк выявил новую схему у финансовых злоумышленников

УрБК, Москва, 14.11.2023. Банк России отмечает распространение новой преступной схемы, по которой финансовые ...

10.07.2023 В Банке России выявили новую схему мошенничества с приглашением на личный прием

УрБК, Москва, 10.07.2023. В Банке России выявили новую мошенническую схему — приглашение на «личный прием в ...

15.06.2022 В Челябинской области полицейские выявили новую схему мошенничества с помощью поддельных приложений для смартфонов

УрБК, Челябинск, 15.06.2022. Челябинские полицейские обнаружили новую схему обмана граждан, которую применяют ...

14.06.2022 В ЦБ рассказали о новом виде мошенничества с предложением обменять кешбэк и бонусные баллы на реальные деньги

УрБК, Москва, 14.06.2022. Эксперты Банка России выявили новую схему мошенничества с предложением обменять накопленный ...

19.01.2018 В России хакеры придумали новую схему телефонного мошенничества

Российские хакеры изобрели новую схему мошенничества — через виртуальные АТС звонят клиентам банков с номеров кредитных ...

Популярные новости
17.01.2025В Академическом районе Екатеринбурга на Крещение установят безопасную иордань и привезут для верующих православную святыню10.01.2025Ледовый городок в Академическом районе Екатеринбурга за период новогодних каникул посетило порядка 50 тыс. человек10.01.2025Свердловская область в 2024 году нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 9,1%15.01.2025В Свердловской области самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году стали топ-менеджеры и ИТ-специалисты09.01.2025Гендиректор девелопера Академического района Екатеринбурга Сергей Ланцов принял участие в акции «Елка желаний»
Архив новостей
Февраль 2025 (83)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18