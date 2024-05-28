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Свердловское правительство подпишет на ИННОПРОМе соглашения с ОАЭ и Зимбабве

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. Правительство Свердловской области готовит к подписанию соглашения с представителями свободной экономической зоны Аджмана (AFZA) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и правительством провинции Мидлендс в Зимбабве. Об этом сообщил заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Олег Александрин в ходе пресс-конференции, посвященной международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2024, которая пройдет в Екатеринбурге 8-11 июля.

«В силу специфики текущей ситуации по доступу наших экспортеров на внешние рынки, открывается уникальная возможность получения особых условий для свердловских предприятий по размещению своих мощностей в Арабских Эмиратах с целью доступа на рынки третьих стран, в первую очередь — стран арабского мира», — прокомментировал О. Александрин соглашение с представителями свободной экономической зоны Аджмана.

По поводу проекта второго соглашения заместитель министра отметил, что правительство Свердловской области действует «в рамках концепции внешней политики РФ по расширению сотрудничества субъектов РФ с дружественными странами Африки. Очень большой интерес у данной провинции к обучению их студентов техническим и инженерным специальностям, поскольку профиль провинции: горная добыча, металлургия и обрабатывающая промышленность». Свердловские вузы имеют серьезные компетенции по обучению в данных сферах, подчеркнул он.
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