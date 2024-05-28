Свердловское правительство подпишет на ИННОПРОМе соглашения с ОАЭ и Зимбабве

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. В состав делегации от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которая будет работать в ...14.03.2024 Свердловские власти планируют сотрудничать с ОАЭ в сферах медицины, науки и туризма
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. В рамках XIV Международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет в ...19.06.2023 В Екатеринбурге откроют российско-китайский промышленный центр
Правительства Свердловской области и китайской провинции Хэйлунцзян в ходе российско-китайского ЭКСПО планируют ...19.06.2023 В Екатеринбурге откроют российско-китайский промышленный центр
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. Правительства Свердловской области и китайской провинции Хэйлунцзян в ходе ...01.07.2013 Российско-Арабский Деловой Совет примет участие в выставке «Иннопром-2013»
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2013. Делегация Российско-Арабского Делового Совета поучаствует в выставке «Иннопром-2013», ...