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03.06.2025

ММК представит линейку импортозамещающих сталей на двух крупных промышленных выставках

УрБК, Магнитогорск, 03.06.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») представит линейку импортозамещающих сталей под маркой MAGSTRONG сразу на двух стартовавших 3 июня выставочных площадках — Международной выставке «Уголь России и Майнинг 2025. Недра России» в Новокузнецке и юбилейной специализированной выставке «Металлоконструкции 2025» в Москве. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей компании.

ММК представит линейку импортозамещающих сталей на двух крупных промышленных выставках

Высокопрочные, износостойкие, дающие значительный экономический эффект стали бренда MAGSTRONG эффективно используются при создании или ремонте широкого спектра техники и механизмов для работы в самых разных отраслях. Потребителями этой металлопродукции являются крупнейшие промышленные компании России.

На объединяющей все отрасли горнорудной промышленности выставке «Уголь России и Майнинг» эта и другая продукция Группы ММК будет демонстрироваться с 3 по 6 июня. На стенде Магнитки в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка» также будет представлен угледобывающий сегмент: ООО «ММК-УГОЛЬ» познакомит посетителей выставки с уникальным угольным моноконцентратом марки Ж, применяемым в металлургической промышленности. А ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» покажет сварочною проволоку из легированных марок стали под брендом MagWire, предназначенную для сварки низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности.

Металлопродукция ММК, в том числе сварочная проволока MagWire, будет представлена и на выставке «Металлоконструкции 2025», которая проходит в Москве в экспокомплексе «Тимирязев Центр» с 3 по 5 июня. В числе мероприятий деловой программы форума — 5-я Общероссийская конференция «Качественный крепеж — надежность машин и металлоконструкций», где планируется выступление представителя «ММК-МЕТИЗ». А на конференции «Электронная коммерция на рынке металлов» с докладом о развитии e-commerce на рынке металлоторговли выступит представитель Торгового дома ММК.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
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