ММК представит линейку импортозамещающих сталей на двух крупных промышленных выставках

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 03.06.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») представит линейку импортозамещающих сталей под маркой MAGSTRONG сразу на двух стартовавших 3 июня выставочных площадках — Международной выставке «Уголь России и Майнинг 2025. Недра России» в Новокузнецке и юбилейной специализированной выставке «Металлоконструкции 2025» в Москве. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей компании.Высокопрочные, износостойкие, дающие значительный экономический эффект стали бренда MAGSTRONG эффективно используются при создании или ремонте широкого спектра техники и механизмов для работы в самых разных отраслях. Потребителями этой металлопродукции являются крупнейшие промышленные компании России.На объединяющей все отрасли горнорудной промышленности выставке «Уголь России и Майнинг» эта и другая продукция Группы ММК будет демонстрироваться с 3 по 6 июня. На стенде Магнитки в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка» также будет представлен угледобывающий сегмент: ООО «ММК-УГОЛЬ» познакомит посетителей выставки с уникальным угольным моноконцентратом марки Ж, применяемым в металлургической промышленности. А ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» покажет сварочною проволоку из легированных марок стали под брендом MagWire, предназначенную для сварки низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности.Металлопродукция ММК, в том числе сварочная проволока MagWire, будет представлена и на выставке «Металлоконструкции 2025», которая проходит в Москве в экспокомплексе «Тимирязев Центр» с 3 по 5 июня. В числе мероприятий деловой программы форума — 5-я Общероссийская конференция «Качественный крепеж — надежность машин и металлоконструкций», где планируется выступление представителя «ММК-МЕТИЗ». А на конференции «Электронная коммерция на рынке металлов» с докладом о развитии e-commerce на рынке металлоторговли выступит представитель Торгового дома ММК.