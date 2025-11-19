ГлавнаяНовости дня
«ММК» представил на выставке «ЮГАГРО-2025» линейку сталей собственного бренда MAGSTRONG

УрБК, Магнитогорск, 19.11.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») представил линейку высокопрочных и износостойких сталей собственного бренда MAGSTRONG на международной выставке «ЮГАГРО», стартовавшей в Краснодаре. Стенд компании (В7027) расположен в павильоне № 2 выставочного центра «Экспоград Юг».

В пресс-службе предприятия рассказали, что уникальность стали MAGSTRONG в том, что до обработки они обладают достаточно низким уровнем механических свойств, что позволяет их формовать, гнуть, штамповать, придавать сложную форму изделиям на имеющемся у большинства предприятий оборудовании.

«Затем в результате итоговой закалки готового изделия целиком или его отдельных участков достигается предел текучести в диапазоне 1000-1500 Мпа и сталь приобретает характеристики высокой сопротивляемости механическому износу и ударным нагрузкам. Эти марки широко востребованы в сегментах производства сельскохозяйственной техники, садового инвентаря, изделий сложной формы для любого типа оборудования и механизмов, где требуются высокие износостойкие и прочностные характеристики.

Ряд марок стали линейки MAGSTRONG разработаны в первую очередь для нужд производителей сельхозтехники и получили индекс AGRO – это износостойкий прокат MAGSTRONG AGRO22, AGRO33 и AGRO37. Из этой стали можно изготавливать изделия сложной формы, такие как лапы для культиваторов, сферические диски для борон и другие инструменты. За счет финальной закалки они получают высокую твердость и износоустойчивость. Также ММК предлагает марку MAGSTRONG H450, которая поставляется уже в закаленном состоянии, с готовыми механическими характеристиками и рабочей твердостью. Более тонкая позиция (MAGSTRONG H450 толщиной от 4 мм) актуальна в том сегменте сельхозтехники, где продукция подвергается высокому абразивному износу, например, кормосмесители. Марки MAGSTRONG S700MC и W700QL используются при производстве рам почвообрабатывающих орудий и различной прицепной техники, вывозящей урожай с полей», — сообщили в пресс-службе.

«ЮГАГРО» — самая крупная в России международная сельскохозяйственная выставка — проходит 18-21 ноября 2025 года. В ней участвуют 600 ведущих российских и иностранных производителей и поставщиков.

