ММК участвует в выставке металлургических технологий в Минске

УрБК, Магнитогорск, 09.04.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) принимает участие в Международной выставке литейного производства и металлургических технологий «ЛИТМЕТЭКСПО: ЛИТЬЕ И МЕТАЛЛУРГИЯ», которая стартовала в Минске.



Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, на стенде ПАО «ММК» будет представлен широкий спектр металлопродукции комбината — горячекатаный и холоднокатаный рулонный прокат, сортовой прокат и прокат с покрытиями.



«Республика Беларусь является одним из ключевых внешнеторговых партнеров Магнитки в ближнем зарубежье. В 2023 году поставки металлопродукции в республику превысили 144 тыс. тонн, за год увеличившись почти на 12%», — говорится в сообщении.



Среди металлопотребляющих предприятий Беларуси выделяются компании машиностроительного сектора, выпускающие автотранспорт и сельскохозяйственную технику. Для них интерес может представлять линейка высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG. Эти импортозамещающие стали используются для изготовления и ремонта строительной, карьерной и прочей спецтехники, нагруженных металлоконструкций, при производстве оборудования для переработки горных пород и проходки шахт, а также других видов высокотехнологичной продукции. Благодаря их применению значительно улучшаются качественные характеристики и снижается вес изделий, а также получается добиться заметного экономического и экологического эффекта: по сравнению с рядовыми марками стали выбросы парниковых газов уменьшаются в среднем на 30% в течение всего жизненного цикла продукции.



Отмечается, что выставка «ЛИТМЕТЭКСПО: ЛИТЬЕ И МЕТАЛЛУРГИЯ» проходит с 9 по 12 апреля в рамках крупного промышленно-технологического форума, организованного в Минском футбольном манеже, ставшем на эти дни международной выставочной площадкой. Тематика форума охватывает широкий спектр технологий в сфере металлообработки, сварки, машиностроения, литейного производства, конструкционных материалов, ресурсосбережения. Около 200 участников из Беларуси, России, Китая, Израиля, Кореи, Швеции, Турции, Италии и других стран представят новое оборудование и материалы.