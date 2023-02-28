ММК примет участие в выставке Metal & Steel Middle East-2023 в Каире

УрБК, Магнитогорск, 28.02.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) принимает участие в 24-й Международной ...17.03.2022 ММК принимает участие в выставке Metal & Steel Middle East-2022 в Египте
УрБК, Магнитогорск, 17.03.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) принимает участие в международной ...27.02.2020 ММК принимает участие в международной выставке Metal & Steel 2020 в Каире
УрБК, Магнитогорск, 27.02.2020. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) принимает участие в 11-й международной ...15.05.2019 ММК представит свою продукцию на международной выставке Made in Steel-2019 в Италии
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2019. В Милане открылась 8-я международная выставка сталелитейной и металлообрабатывающей ...28.02.2018 ММК принимает участие в международной строительной выставке в Узбекистане
УрБК, Магнитогорск, 28.02.2018. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) принимает участие в международной ...