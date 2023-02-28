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ММК примет участие в выставке Metal & Steel Middle East-2023 в Каире

УрБК, Магнитогорск, 01.09.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) примет участие в международной выставке металлургии и металлообработки Metal & Steel Middle East-2023, которая пройдет в столице Египта со 2 по 4 сентября. Об этом сообщает пресс-служба горно-металлургического предприятия.

«Египет — одна из ключевых стран региона MENA (Middle East and North Africa — Ближний Восток и Северная Африка), являющегося одним из приоритетных экспортных рынков для ПАО «ММК». По оценкам Всемирной ассоциации производителей стали WorldSteel, спрос на сталь в этом регионе с населением порядка 430 млн человек в 2023 году увеличится до 70 млн тонн и продолжит расти в будущем. Это создает большие бизнес-возможности для предприятий черной металлургии, в том числе для ММК», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, на стенде компании на Metal & Steel Middle East-2023 посетители смогут ознакомиться с технологическими возможностями и характеристиками продукции одного из крупнейших производителей стали в России. Гостям выставки будут представлены выпускаемые Магниткой горячекатаный и холоднокатаный рулонный прокат, сортовой прокат и прокат с покрытиями, прокат из высокопрочных сталей.

Отметим, что международная металлургическая выставка Metal & Steel Middle East проводится ежегодно с 2010 года и входит в число крупнейших в регионе Ближнего Востока и Африки форумов в сфере металлообработки, металлургии и металлоторговли. Выставка также служит платформой для деловых встреч и контактов с поставщиками сырья, полуфабрикатов и готовой продукции из стали, оборудования и технологий для производства и обработки черных металлов.
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