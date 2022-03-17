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ММК примет участие в международной выставке «Строительство — UzBuild 2023» в Узбекистане

УрБК, Магнитогорск, 28.02.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) принимает участие в 24-й Международной выставке «Строительство — UzBuild 2023». Мероприятие пройдет в выставочном комплексе «Узэкспоцентр» столицы Узбекистана с 28 февраля по 3 марта.

Как сообщает управление информации и общественных связей ММК, в прошлом году во встрече приняли участие 190 компаний из 19 стран мира: более 7,3 тыс. специалистов в сфере оптовой и розничной торговли, строительства и ремонта, архитектуры и дизайна.

«На выставке UzBuild 2023 ММК представит широкий сортамент продукции с акцентом на металлопродукцию строительного назначения, включая горячекатаный и холоднокатаный лист, сортовой прокат, оцинкованный прокат и прокат с полимерным покрытием», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ПАО «ММК» — постоянный участник выставок UzBuild, которые проводятся ежегодно с 1998 года. Для комбината рынок Узбекистана играет особую роль и сегодня является одним из крупнейших направлений продаж металлопродукции в ближнем и дальнем зарубежье. Так, в прошлом году поставки металлопродукции комбината узбекским потребителям увеличились более чем на 50%.

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