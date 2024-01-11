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Доля ММК на российском рынке проката составила 83% в 2023 году

УрБК, Магнитогорск, 16.02.2024. Доля Магнитогорского металлургического комбината (ММК) на российском рынке проката составила 83%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В 2023 году доля рынка России в общих продажах проката ММК составила 83%. ММК является лидером в поставках плоского проката, который составляет основную часть производства и продаж. Около 70% всей отгрузки на российский рынок приходится на Уральский регион, Сибирь и Поволжье», — говорится в сообщении.

По словам руководителя группы региональных продаж ПАО «ММК» Владислава Сака, объем поставок предприятия на российский рынок увеличился на 18% в течение 2023 года. Две трети от всех продаж комбината приходится на металлопродукцию для строительства и производства сварных труб.

В целом в 2023 году в РФ было произведено 75,8 млн т стали, что на 5,6% больше, чем в 2022 году. Объем внутреннего металлопотребления увеличился за год на 12%.
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