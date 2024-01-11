Доля ММК на российском рынке проката составила 83% в 2023 году

Доля импортных новых автомобилей, купленных в России в 2023 году, составила 54% от общего объема продаж, сообщили ...11.01.2024 Импортные автомобили составили 54% продаж новых машин в России
УрБК, Москва, 11.01.2024. Доля импортных новых автомобилей, купленных в России в 2023 году, составила 54% от общего ...06.02.2020 ММК установил рекорд по отгрузке металлопроката на внутренний рынок
УрБК, Магнитогорск, 06.02.2020. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в 2019 году поставил на внутренний рынок ...21.06.2019 ММК отгрузил в мае потребителям 181,07 тыс. тонн сортового товарного металлопроката
УрБК, Магнитогорск, 21.06.2019. В мае 2019 года Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) отгрузил потребителям ...13.03.2019 ММК увеличил отгрузку товарного металлопроката на внутренний рынок на 6%
УрБК, Магнитогорск, 13.03.2019. В 2018 году отгрузка товарного металлопроката Магнитогорского металлургического ...