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Торговый дом ММК открыл два новых обособленных подразделения и 12 пунктов розничных продаж в крупных российских городах

УрБК, Магнитогорск, 14.09.2023. ООО «Торговый дом ММК» открыло два новых обособленных подразделения и 12 пунктов розничных продаж в крупных российских городах. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «ММК».

На сегодняшний день компания представлена в 36 городах России и почти во всех федеральных округах. В 2023 году новые подразделения были открыты в столице Удмуртии, Ижевске, и подмосковном Видном. Расширять географию своих представительств торговый дом планирует и в сторону юга — Таганрог, Белгород. Обсуждается открытие розничных точек в Волгограде и Новосибирске. В Екатеринбурге готовится запуск уже второй площадки.

Развитие сети торговых представительств положительно сказалось на объемах продаж Торгового дома — за семь месяцев 2023 года они превысили аналогичный показатель предыдущего года на 14,2%. В числе приоритетов компании — территориальная близость к покупателям и повышение сервиса в отношении каждого клиента.

Еще одно ключевое направление — развитие корпоративного маркетплейса. В текущем году Торговый дом объединился с электронной торговой площадкой Газпромбанка, внедрил онлайн-кредитование и банковские гарантии, а также добавил опцию СБП-оплаты. В стадии разработки находятся мобильное приложение и автоматизация проверки покупателя, тестируется модуль «Аукционы».

Напомним, что в 2022 году ТД ММК открыл три новых обособленных подразделения в Оренбурге, Кургане и Астрахани, а также четыре розничных склада в Магнитогорске, Уфе, Сибае и Москве.
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