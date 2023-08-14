Торговый дом ММК открыл два новых обособленных подразделения и 12 пунктов розничных продаж в крупных российских городах

УрБК, Магнитогорск, 14.08.2023. За первые семь месяцев текущего года продажи металлопродукции через корпоративный ...08.06.2023 Специалисты ММК поделились планами по развитию розничных продаж на корпоративном маркетплейсе
УрБК, Магнитогорск, 08.06.2023. Менеджер группы развития и поддержки маркетплейса ООО «Торговый дом ММК» Елена ...07.06.2023 Специалисты ММК поделились опытом улучшения клиентского сервиса на 20-м Металлургическом саммите в Москве
УрБК, Магнитогорск, 07.06.2023. Специалисты ПАО «ММК» поделились с коллегами опытом улучшения сервиса для клиентов и ...22.02.2023 Торговый дом ММК откроет новые розничные и складские площадки для клиентов
УрБК, Магнитогорск, 22.02.2023. Торговый дом ММК сумел адаптироваться к новым условиям рынка, увеличив в 2022 году ...14.11.2018 Торговый дом ММК вновь удостоен наград РСПМ
УрБК, Магнитогорск, 14.11.2018. Торговый дом ММК и его подразделения завоевали сразу несколько престижных наград ...