Торговый дом ММК открыл два новых обособленных подразделения и 12 пунктов розничных продаж в крупных российских городах

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Торговый дом ММК вновь удостоен наград РСПМ

УрБК, Магнитогорск, 14.11.2018. Торговый дом ММК и его подразделения завоевали сразу несколько престижных наград ...