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Специалисты ММК поделились опытом улучшения клиентского сервиса на 20-м Металлургическом саммите в Москве

УрБК, Магнитогорск, 07.06.2023. Специалисты ПАО «ММК» поделились с коллегами опытом улучшения сервиса для клиентов и расширения продуктовой линейки на 20-м Металлургическом саммите. Организатором мероприятия, прошедшего в Москве, выступил журнал «Металлы Евразии» при поддержке Ассоциации «Русская сталь», сообщает управление информации и общественных связей ММК.

Так, директор Торгового дома «ММК» Григорий Щуров в своем докладе рассказал о стратегической инициативе Группы ПАО ММК «Фокус на клиента». Компания продолжила открытие новых представительств Торгового дома для сокращения расстояния до конечного потребителя. В настоящее время обособленные подразделения ТД «ММК» открыты в 35 городах шести федеральных округов. Компания продолжает реализацию программы по созданию собственной розничной сети, в этом году в дополнение к уже имеющимся планируется открытие еще 14 розничных точек.

Другим важным направлением работы ТД «ММК» стало развитие корпоративного маркетплейса. По итогам 2022 года продажи продукции через эту площадку увеличились на 85% по сравнению с 2021 годом, а число зарегистрированных клиентов на текущий момент составляет около 8,4 тыс. физических и юридических лиц.

«Реализация комплекса мероприятий в рамках стратегии «Фокус на клиента» позволила Группе ПАО «ММК» по итогам 2022 года достичь значения OTIF (On-Time-In-Full, показатель эффективности доставки) в 81% при планируемых 70%», — рассказал Григорий Щуров.

Начальник управления маркетинга и технической поддержки ПАО «ММК» Денис Черненко в своем докладе на тему «Расширение продуктовой линейки — ключевой вклад ММК в развитие российского автопрома» отметил, что компания получила одобрение проката для производства деталей автомобилей у всех локализованных в России брендов. ММК за последние годы освоил практически весь марочно-размерный состав сталей для автомобилей, включая IF-стали, BH-стали, HSLA-стали, DP-стали и стали для горячей штамповки (PHS) без покрытия.

ММК также постоянно расширяет сортаментный ряд сталей собственного бренда MAGSTRONG для закрытия потребностей российских предприятий любого уровня в качественном высокопрочном и износостойком металлопрокате.

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