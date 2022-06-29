ММК получил награды на конкурсе «Лидеры российского бизнеса» Российского союза промышленников и предпринимателей

УрБК, Магнитогорск, 23.05.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) получил награды в двух номинациях и диплом «За проект в сфере цифровизации» на конкурсе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2022».
Как сообщает пресс-служба предприятия, РСПП отметил комбинат в категориях «За экологически ответственный бизнес» и «За поддержку работников с семейными обязанностями, материнства и детства». Кроме того, диплом получила автоматизированная информационная система «Оптимальный чугун». Это комплексное решение, созданное при участии специалистов ММК, для повышения эффективности первого передела комбината.
По словам специалистов, в 2022 году в экологической сфере основной акцент Группы ММК был сделан на реализацию мероприятий в области охраны атмосферного воздуха и сокращения выбросов, повторного использования отходов, а также сохранения и повышения биоразнообразия в регионе присутствия. В социальной сфере компания продолжила, в том числе через благотворительный фонд «Металлург», инициативы по обеспечению достойного и комфортного уровня жизни в регионе не только для своих работников и их семей, но и для всех магнитогорцев. ММК также планомерно занимается развитием как коммунальной, так и социальной инфраструктуры Магнитогорска и соседних территорий.
«Прошлый год выдался непростым для всей российской промышленности и для нашего комбината в частности. Тем не менее ММК остался верен принятой в последнее время стратегии, направленной на заботу о людях и об окружающей среде. Мы реализовали несколько значимых проектов и продолжаем активную работу в сфере устойчивого развития, которая носит для нас системный и долгосрочный характер. На этом фоне для нас важно признание коллег из РСПП, и мы надеемся, что наш опыт будет востребован в индустрии», — заявил генеральный директор ММК Павел Шиляев.
Отмечается, что в этом году на конкурс поступило 287 заявок в экономических и социальных номинациях от компаний, представляющих практически все сектора экономики — от металлургии и химии до машиностроения и логистики. Церемония награждения состоится 26 мая 2023 года, в День российского предпринимательства.
УрБК, Магнитогорск, 29.06.2022. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин во ...10.06.2022 ММК победил в нескольких номинациях конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2021»
УрБК, Магнитогорск, 10.06.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) одержал победы в нескольких номинациях ...26.05.2021 ММК получил Гран-при Российского союза промышленников и предпринимателей
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») получил главный приз Российского ...20.04.2021 ММК получил главный приз конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса»
УрБК, Магнитогорск, 20.04.2021. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) получило главный приз конкурса ...13.01.2020 ММК вошел в число лидеров ежегодных индексов Российского союза промышленников и предпринимателей
УрБК, Магнитогорск, 13.01.2020. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) вошел в число лидеров ежегодных индексов ...