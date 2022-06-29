ММК получил награды на конкурсе «Лидеры российского бизнеса» Российского союза промышленников и предпринимателей

УрБК, Магнитогорск, 23.05.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) получил награды в двух номинациях и диплом «За проект в сфере цифровизации» на конкурсе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2022».



Как сообщает пресс-служба предприятия, РСПП отметил комбинат в категориях «За экологически ответственный бизнес» и «За поддержку работников с семейными обязанностями, материнства и детства». Кроме того, диплом получила автоматизированная информационная система «Оптимальный чугун». Это комплексное решение, созданное при участии специалистов ММК, для повышения эффективности первого передела комбината.



По словам специалистов, в 2022 году в экологической сфере основной акцент Группы ММК был сделан на реализацию мероприятий в области охраны атмосферного воздуха и сокращения выбросов, повторного использования отходов, а также сохранения и повышения биоразнообразия в регионе присутствия. В социальной сфере компания продолжила, в том числе через благотворительный фонд «Металлург», инициативы по обеспечению достойного и комфортного уровня жизни в регионе не только для своих работников и их семей, но и для всех магнитогорцев. ММК также планомерно занимается развитием как коммунальной, так и социальной инфраструктуры Магнитогорска и соседних территорий.



«Прошлый год выдался непростым для всей российской промышленности и для нашего комбината в частности. Тем не менее ММК остался верен принятой в последнее время стратегии, направленной на заботу о людях и об окружающей среде. Мы реализовали несколько значимых проектов и продолжаем активную работу в сфере устойчивого развития, которая носит для нас системный и долгосрочный характер. На этом фоне для нас важно признание коллег из РСПП, и мы надеемся, что наш опыт будет востребован в индустрии», — заявил генеральный директор ММК Павел Шиляев.



Отмечается, что в этом году на конкурс поступило 287 заявок в экономических и социальных номинациях от компаний, представляющих практически все сектора экономики — от металлургии и химии до машиностроения и логистики. Церемония награждения состоится 26 мая 2023 года, в День российского предпринимательства.