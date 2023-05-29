Рост по ключевым позициям

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ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) подвело итоги I полугодия и II квартала 2023 года. На предприятии отмечается рост ключевых показателей производства и продаж. В дальнейшем ММК ожидает сохранения благоприятной конъюнктуры российского рынка и планирует реализовать новые проекты.Среди основных показателей на комбинате наблюдается рост выплавки чугуна на 9,6% по сравнению с январем-мартом и на 14% — относительно I полугодия 2022 года. Объемы производства составили 2 млн 269 тыс. т во II квартале и 4 млн 914 тыс. т — за весь январь-июнь 2023 года. Этому способствовали завершение капитальных ремонтов в доменном производстве и снижение их продолжительности в целом.Производство стали увеличилось на 13% за квартал и на 7,5% — за год, составив 3 млн 457 тыс. т и 6 млн 515 тыс. т соответственно. Эти результаты отражают хорошие показатели спроса на российском рынке, в странах ближнего зарубежья.«При этом производство стали на площадке в Магнитогорске выросло на 17,8%, до 6 млн 380 тыс. т, а на турецком активе сократилось на 79,1%, до 135 тыс. т, в условиях замедления деловой активности в Турецкой Республике на фоне макроэкономических шоков и прошедшего землетрясения», — указывается в отчете.Февральское землетрясение в Турции повлияло и на продажи металлоконструкций ММК. В апреле-июне показатель вырос на 11% (до 3 млн 65 тыс. т) относительно января-марта, но этому способствовало восстановление экономики и спроса после стихийного бедствия. Хотя в пределах всего полугодия продажи тоже увеличились на 11,1%, до 5 млн 826 тыс. т.Продажи премиальной продукции во II квартале составили 1 млн 332 тыс. т (плюс 13,5% к предыдущему кварталу), в I полугодии — 2 млн 504 тыс. т (плюс 5,1% к аналогичному периоду прошлого года). На это повлияло сезонное увеличение спроса на холоднокатаный прокат, а также прокат с оцинкованным и полимерным покрытием со стороны секторов металлообработки и строительства.Кроме того, увеличилось производство угольного концентрата: до 943 тыс. т в апреле-июне (плюс 10%) и до 1 млн 800 тыс. т за полугодие (плюс 2%). Этого удалось добиться благодаря росту потребности ПАО «ММК» в угольном концентрате и увеличению давальческой переработки углей.В сфере устойчивого развития предприятие удостоилось наград в номинациях «За экологически ответственный бизнес» и «За поддержку работников с семейными обязанностями, материнства и детства» ежегодного Всероссийского конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2022».«ММК стремится выплачивать конкурентную заработную плату, обеспечивающую работникам достойную жизнь. В соответствии с приказом генерального директора ПАО «ММК» Павла Шиляева, с 1 июня 2023 года тарифные ставки и оклады работников компании выросли на 6,5%», — говорится в отчете.Удельные выбросы в атмосферу за полугодие сократились на 9,1% относительно января-июня 2022 года, составив 13,12 кг/т. Этому способствовал рост производства стали электросталеплавильным цехом.В III квартале на ММК ожидается «сохранение благоприятной конъюнктуры российского рынка». Стабилизацию спроса будут поддерживать на высоком уровне сезонная строительная активность и устойчивое потребление в других отраслях промышленности.До конца 2023 года планируется выполнить запуск первой очереди коксовой батареи № 12 суммарной мощностью 1,25 млн т сухого кокса в год. Это обеспечит экономический и экологический эффект. Максимальная загрузка агрегатов, производящих премиальную продукцию, положительно скажется на показателях Группы в III квартале.