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Магнитогорский металлургический комбинат получил награды Всероссийского конкурса от РСПП

УрБК, Магнитогорск, 29.05.2023. В Москве прошла церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2022». Мероприятие было организовано Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Трех наград удостоился Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), сообщает пресс-служба предприятия.

Президент РСПП Александр Шохин передал представителю ММК награды в номинациях «За экологически ответственный бизнес» и «За поддержку работников с семейными обязанностями, материнства и детства», а также диплом «За проект в сфере цифровизации», которым была отмечена автоматизированная информационная система «Оптимальный чугун». А. Шохин отметил вклад комбината в заботу об окружающей среде и его крупные социальные проекты, касающиеся разных категорий граждан. За прошедший год предприятие получило несколько престижных национальных наград и укрепило свои позиции в рейтинге открытости экологической информации горнодобывающих и металлургических компаний.

Лауреаты ежегодного конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей были объявлены в 14 номинациях, дипломами были отмечены проекты и практики компаний в пяти категориях. В рамках премии РСПП определяет динамично развивающиеся компании на основе экономических, социальных и экологических показателей их деятельности и оценивает их вовлеченность в достижение Целей устойчивого развития ООН и целей национальных проектов России.

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