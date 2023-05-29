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ММК вошел в число победителей Всероссийского конкурса РСПП «Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2023»

УрБК, Магнитогорск, 28.05.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») вошел в число победителей Всероссийского конкурса РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей) «Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2023». Компания одержала победу в номинации «За развитие кадрового потенциала», а также получила дипломы сразу в нескольких номинациях, сообщает пресс-служба предприятия.

Так, заслуги ММК были отмечены в следующих направлениях: «За достижения в области охраны труда и здоровья работников», «За поддержку работников с семейными обязанностями, семьи, материнства и детства», «За экологически ответственный бизнес», «За проект по импортозамещению».

Генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев сообщил, что признание от коллег из Российского союза промышленников и предпринимателей подтверждает правильность выбранной ММК стратегии, в основе которой лежит баланс бизнес-интересов и принципов устойчивого развития.

«Ежегодно компания вкладывает миллиарды рублей в социальную поддержку сотрудников и их семей, реализует масштабную экологическую программу. Эта системная работа не только создает условия для развития предприятия и его кадрового потенциала, но и способствует повышению качества жизни в регионах присутствия», — подчеркнул П. Шиляев.

Он также сообщил, что только в 2023 году вложения группы ММК в благотворительность и реализацию социальных программ составили около 3,4 млрд руб. Еще более 19 млрд руб. были направлены на природоохранную деятельность.
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