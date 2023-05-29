ММК вошел в число победителей Всероссийского конкурса РСПП «Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2023»

УрБК, Магнитогорск, 29.05.2023. В Москве прошла церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Лидеры ...23.05.2023 ММК получил награды на конкурсе «Лидеры российского бизнеса» Российского союза промышленников и предпринимателей
УрБК, Магнитогорск, 23.05.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) получил награды в двух номинациях и ...10.06.2022 ММК победил в нескольких номинациях конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2021»
УрБК, Магнитогорск, 10.06.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) одержал победы в нескольких номинациях ...26.05.2021 ММК получил Гран-при Российского союза промышленников и предпринимателей
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») получил главный приз Российского ...20.04.2021 ММК получил главный приз конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса»
УрБК, Магнитогорск, 20.04.2021. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) получило главный приз конкурса ...