ММК занял первое место в рейтинге промышленного туризма в России

УрБК, Магнитогорск, 28.05.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») занял первое место среди российских предприятий по числу туристов в 2023 году по версии портала «Управление производством». Предприятие одержало победу как в общем зачете, так и в отдельных номинациях — «Профориентационный туризм» и «Туры для специалистов», сообщает пресс-служба ММК.
Руководитель центра компетенций по развитию промышленного туризма ПАО «ММК» Мария Пушкарская, отметив, что турпоток на предприятие с каждым годом растет, сообщила, что с 2018 года промплощадку посетили более 47 тыс. гостей, из них свыше 17 тыс. дети от шести до 14 лет, а в 2023 году — 13 тыс. 667 человек, в том числе 8 тыс. 654 школьника и студента для профориентации, а также 2 тыс. 320 специалистов.
«Промтуризм сейчас — это новая политика открытости бизнеса, новая философия современных промышленных предприятий, помогающая выстраивать прозрачные, взаимовыгодные отношения с различными аудиториями на региональном, федеральном и международном уровне», — сообщила М. Пушкарская, подчеркнув, что особое внимание на комбинате уделяют людям с ограниченными возможностями здоровья.
Так, год назад специально для этой категории граждан был запущен маршрут «Открытая металлургия», передвижение по которому было организовано в полном соответствии с принципами доступной среды.
Также в прошлом году был открыт маршрут «Первые в Магнитке», который пролегает по знаковым достопримечательностям города и включает посещение промышленных площадок ПАО «ММК» и компании СИТНО (крупнейший производитель продуктов питания Южного Урала).
Кроме того, за последние два года комбинат принял более 50 делегаций различных компаний, приехавших изучить процесс организации экскурсий на производство или предприятие, провел всероссийские форумы по промышленному туризму и включился в работу всероссийской образовательной программы по развитию промтуризма «Открытая промышленность».
Как ранее писал УрБК, Магнитогорский металлургический комбинат вошел
в число победителей Всероссийского конкурса РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей) «Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2023» и одержал победу в номинации «За развитие кадрового потенциала».