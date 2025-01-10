Промплощадку ММК за семь лет посетили более 60 тыс. туристов

Фото Сергея Петруши

УрБК, Магнитогорск, 10.01.2025. По итогам 2024 года промплощадку ММК посетили свыше 17 тыс. туристов, а за все время действия программы развития промышленного туризма (с 2018 года) комбинат принял почти 61 тыс. гостей, среди них — более 24 тыс. детей, сообщает пресс-служба предприятия.В минувшем году на территории одной из крупнейших в мире сталелитейных компаний проведено около 900 тематических промышленных туров, за шесть лет — 3740. Познакомиться со славной историей и сегодняшними успехами Магнитки смогли жители более 70 регионов страны. Сейчас на ММК для туристов доступны восемь разноплановых экскурсий, в том числе, для детей и людей с особенностями здоровья.По данным Российского союза туриндустрии, ММК является лидером по развитию индустриального туризма среди крупных промышленных предприятий страны. В 2024 году компания подтвердила этот статус, взяв Гран-при Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Эксперты по достоинству оценили экскурсию «Первые в Магнитке», разработанную ММК совместно с производителем продуктов питания компанией «СИТНО» и МБУ «Отдых». В результате совместных усилий на Южном Урале впервые появился межотраслевой тур, охватывающий площадки двух предприятий, а также достопримечательности города Магнитогорска. Дипломом I степени на премии был отмечен инклюзивный маршрут «Открытая металлургия».В настоящее время на базе ММК эффективно работает Центр компетенций по развитию промышленного туризма, созданный в Магнитогорске по инициативе комбината при поддержке Минпромторга РФ и Агентства стратегических инициатив. Центр сосредоточен на разработке безопасных экскурсионных программ, распространении лучших практик и обучении специалистов в сфере индустриального туризма. В частности, в ноябре 2024 года в Центре для обмена опытом собрались участники Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность» — десятки экскурсоводов, представителей бизнеса, городских и региональных администраций.