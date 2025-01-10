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Вчера, 10:11

ММК принял свыше 60 тыс. туристов

В последнее время в России возрос спрос на промышленный туризм, что мотивирует отечественные промышленные предприятия развивать и популяризировать это направление. Экскурсии по заводам могут способствовать росту местной экономики и созданию новых рабочих мест за счет притока туристов. Кроме того, знакомство с современными технологиями на производстве может стимулировать интерес к техническим специальностям у школьников. Промышленный туризм также демонстрирует, как предприятия внедряют экологические практики для сохранения окружающей среды. Ярким примером ответственного подхода к экологии и продвижения тематических туров, связанных с промышленным туризмом, является Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК»).

Так, по итогам 2024 года ММК посетили свыше 17 тыс. туристов, а за семь лет действия программы развития промышленного туризма площадку посетила почти 61 тыс. гостей, среди них — более 24 тыс. детей.

В минувшем году на территории одной из крупнейших в мире сталелитейных компаний проведено около 900 тематических промышленных туров, за все время — 3 тыс. 740. В настоящее время на территории Магнитогорского металлургического комбината для гостей доступны восемь разноплановых экскурсий, в том числе для детей и людей с особенностями здоровья.

ММК принял свыше 60 тыс. туристов

«Промтуризм сейчас — это новая политика открытости бизнеса, новая философия современных промышленных предприятий, помогающая выстраивать прозрачные, взаимовыгодные отношения с различными аудиториями на региональном, федеральном и международном уровне», — отметила руководитель центра компетенций по развитию промышленного туризма на ПАО «ММК» М. Пушкарская.

По данным Российского союза туриндустрии, ММК является лидером по развитию индустриального туризма среди крупных промышленных предприятий страны. В 2024 году компания подтвердила этот статус, взяв Гран-при Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Эксперты по достоинству оценили экскурсию «Первые в Магнитке», разработанную ММК совместно с производителем продуктов питания компанией «СИТНО» и МБУ «Отдых». В результате совместных усилий в Челябинской области впервые появился межотраслевой тур, охватывающий площадки двух предприятий и достопримечательности города Магнитогорска. Дипломом I степени на премии был отмечен инклюзивный маршрут «Открытая металлургия», который соответствует принципам безбарьерной среды.

Также на базе ММК эффективно работает Центр компетенций по развитию промышленного туризма, созданный в Магнитогорске по инициативе комбината при поддержке Минпромторга РФ и Агентства стратегических инициатив. Центр сосредоточен на разработке безопасных экскурсионных программ, распространении лучших практик и обучении специалистов в сфере индустриального туризма. В частности, в ноябре 2024 года в Центре для обмена опытом собрались участники Всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность» — десятки экскурсоводов, представителей бизнеса, городских и региональных администраций.

Отметим, что в конце 2024 года ММК запустил четвертый образовательный поток Всероссийской образовательной программы по промышленному туризму. В рамках занятий слушатели освоили ряд практик для проведения экскурсий и демонстрации оборудования на заводах. По словам М. Пушкарской, программа функционирует четвертый год. После участия в образовательном курсе предприятия получают специалистов, которые смогут формировать туры и проводить безопасные экскурсии.

Фото Сергея Петруши
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