ММК принял 11 тыс. туристов

По итогам 2022 года на производственной площадке Магнитогорского металлургического комбината (ММК) побывало 11 тыс. 320 человек. Это в полтора раза больше, чем в допандемийном 2019 году. По мнению экспертов, росту туристического потока на ММК способствовало не только снятие противоэпидемических ограничений (по сравнению с предыдущим годом количество посетителей увеличилось в 2,7 раза), но и значительное расширение программ, которые сегодня охватывают самые разные группы населения.
В настоящее время ММК предлагает семь туристических маршрутов — два детских и пять взрослых. Среди них — экскурсионный маршрут «Легенды и были стальной реки», который включает в себя поездку на катере по Магнитогорскому водохранилищу и знакомство с городом и комбинатом с водной поверхности, и недавно появившийся тур с символичным названием «Открытая металлургия», разработанный специально для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В ходе экскурсий большое внимание уделяется вопросам безопасности туристов на промплощадке. Автобус с гостями на территории предприятия всегда сопровождает машина безопасности дорожного движения, а вместе с группой всегда находится квалифицированный экскурсовод. Все участники тура получают спецодежду, каски, защитную обувь, средства индивидуальной защиты и гид-систему. Экскурсии предшествует вводный инструктаж по технике безопасности. При этом у всех посетителей есть страховка от несчастных случаев.
«Мы видим огромный интерес к ММК со стороны туристов. Результаты работы по этому направлению превзошли все наши ожидания. Изначально мы ставили задачу по профессиональной ориентации для школьников и предоставлению магнитогорцам, не работающим на комбинате, возможности узнать, как устроено предприятие, от которого зависит благополучие Магнитки и не только. Сегодня же к нам специально приезжают гости из Москвы, Санкт-Петербурга, других регионов страны, чтобы вживую увидеть мощь Южно-Уральского промышленного гиганта», — отметил генеральный директор ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павел Шиляев.
Стоит отметить, что по итогам 2021 года российский National Geographic назвал ПАО «ММК» одним из лучших объектов для промышленного туризма. В издании отметили, что посещение Магнитогорского металлургического комбината — это уникальный опыт для всех, кто интересуется промышленностью и, в частности, производством стали.
Однако, помимо создания собственных промышленных экскурсий, специалисты ММК активно делятся наработками и опытом с теми, кто давно работает в сфере промышленного туризма, и с новичками в этой перспективной отрасли.
Так, в декабре 2022 года специалисты ММК представили опыт развития промышленного туризма на конференции «Все на завод!». Мероприятие прошло в рамках конгрессно-деловой программы Международной выставки-форума «Российский промышленник — 2022» в Санкт-Петербурге.
Руководитель центра компетенций по развитию промышленного туризма ПАО «ММК» Мария Пушкарская выступила с докладом «ПРОМмасштаб: от экскурсий до центра компетенций по промышленному туризму». Она рассказала о том, каких успехов достиг ММК в сфере промышленного туризма с 2018 года.
Следует отметить, что за это время ММК превратился в один из главных центров промышленного туризма в России и площадку для обмена опытом и развития этого направления в национальном масштабе. Так, на базе ПАО «ММК» совместно с Агентством стратегических инициатив и правительством Челябинской области был создан первый в России центр компетенций по развитию промышленного туризма. Его главная задача — подготовка специализированных гидов-экскурсоводов, а также создание демонстрационных площадок, на которых предприятия могут обмениваться опытом и делиться достижениями в сфере промышленного туризма.
В октябре Магнитогорский металлургический комбинат вошел в национальный рейтинг «Промышленный туризм: лидеры России — 2022» сразу в шести номинациях, включая первое место среди металлургических компаний и третье место в общем списке по посещаемости среди принявших участие в рейтинге российских промпредприятий.
Всего с начала реализации проекта специалисты комбината провели почти 2 тыс. 200 экскурсий для почти 30 тыс. человек, в том числе для 8,7 тыс. школьников.
Фото предоставлены управлением информации и общественных связей ММК
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