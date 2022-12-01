В 2022 году производственную площадку ММК посетило более 11 тыс. туристов

УрБК, Магнитогорск, 06.02.2022. По итогам 2022 года на производственной площадке Магнитогорского металлургического комбината (ММК) побывало 11 тыс. 320 человек. Это в полтора раза больше, чем в допандемийном 2019 году.



Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, росту туристического потока на ММК способствовало не только снятие противоэпидемических ограничений (по сравнению с предыдущим годом количество посетителей увеличилось в 2,7 раза), но и значительное расширение программ, которые сегодня охватывают самые разные группы населения.



В настоящее время ММК предлагает семь туристических маршрутов — два детских и пять взрослых. Среди них — экскурсионный маршрут «Легенды и были стальной реки», который включает в себя поездку на катере по Магнитогорскому водохранилищу и знакомство с городом и комбинатом с водной поверхности, и недавно появившийся тур с символичным названием «Открытая металлургия», разработанный специально для людей с ограниченными возможностями здоровья.



Всего с начала реализации проекта специалисты комбината провели почти 2 тыс. 200 экскурсий для почти 30 тыс. человек, в числе которых около 8,7 тыс. — школьники.