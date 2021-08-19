ММК открыл новый экскурсионный маршрут в Магнитогорске «Первые в Магнитке»

УрБК, Магнитогорск, 21.12.2023. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) и крупнейший производитель продуктов питания в Челябинской области, компания «Ситно», открыли в Магнитогорске новый экскурсионный маршрут «Первые в Магнитке». Об этом сообщает пресс-служба комбината.



Первой точкой маршрута стал памятник «первому паровозу», затем участникам предлагается совершить обзорную прогулку по первым кварталам города, посетить памятник «Палатка первых строителей». После этого туристы смогут побывать на территории компании «Ситно» и в доменном цехе ММК, а также осмотреть территорию предприятия.



Первыми маршрут прошли десять детей сотрудников ММК и «Ситно», которые выиграли этот приз на корпоративных конкурсах. На предпоследней точке экскурсии (Центральная лаборатория контроля комбината) их встретили генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, председатель совета директоров компании «Ситно» Павел Журавский и директор магнитогорского туроператора Владимир Ушаков. Все участники экскурсии получили памятные подарки.



Завершился маршрут обзорной экскурсией по городу, закончившейся в парке «Притяжение». Всего прогулка заняла 3,5 часа.



«У сегодняшнего маршрута очень говорящее и осмысленное название — «Первые в Магнитке», — которое подчеркивает и объединяет историческое первенство многих фактов из жизни нашего родного города и комбината: первый паровоз, первая палатка, первые городские улицы, первые, очень важные для жизни города, предприятия, первый хлеб, первый чугун. Новый маршрут призван объединить мощь и силу комбината с красотой и созидательной энергией города металлургов. Ведь ММК и город — единое целое, поэтому и маршрут должен быть единым», — отметил Павел Шиляев.